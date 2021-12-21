أبرزها "الزمالك" و"الإسماعيلي".. ننشر مديونيات "الكهرباء" لدى الأندية الرياضية

كتب- محمد صلاح:

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع التابعة لها، اتخاذ خطوات جدية نحو تحصيل مديونيات الشركات المتراكمة لدى الأندية ومراكز الشباب الكبرى التابعة لوزارة الشباب والرياضة على خلفية وقائع، أبطالها بعض الأندية المشهورة التي امتنعت عن سداد قيم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة تجاوزت ثلاث سنوات متتالية؛ أبرزها الإسماعيلي والزمالك.

وحصل "مصراوي" من مصادر مختلفة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تضم الأندية الرياضية ومراكز الشباب الكبرى، على المديونيات والمستحقات المختلفة لدى تلك الأندية والتي جاء على رأسها ناديا الزمالك والإسماعيلي؛ الأكثر مطالبةً بسداد المستحقات المتأخرة عليهما..

واحتلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وَفق المصادر، المرتبة الأولى في مديونياتها لدى الأندية الرياضية التي تقع في المناطق التابعة للشركة؛ في مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث بلغت مديونيات النادي نحو 2 مليون و650 ألف جنيه، بينما بلغت مديونيات النادي الأهلي 50 ألف جنيه، ومركز شباب الجزيرة 270 ألف جنيه، ونادي الجزيرة الرياضي 140 ألف جنيه، ونادي الصيد المصري 450 ألف جنيه، ونادي الصيد بالدقي 120 ألف جنيه، ونادي المعادي الرياضي واليخت 25 ألف جنيه، ونادي هيئة النقل العام 225 ألف جنيه، ونادى المقاولون 15 ألف جنيه، ونادي البولينج 85 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر أنه جاء في المرتبة الثانية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التى اختلفت مديونياتها ومستحقاتها لدى الأندية الكائنة بنطاقها الجغرافي؛ في مقدمتها المجلس الأعلى للشباب والرياضة 225 ألف جنيه، وهيئة استاد القاهرة 29 مليون جنيه، واستاد القاهرة الدولي 265 ألف جنيه، ونادي السكة الحديد 580 ألف جنيه، ونادي اتحاد الشرطة الرياضي مليون جنيه، والصالة المغطاة باستاد القاهرة مليون و150 ألف جنيه، واستاد الفروسية 375 ألف جنيه، والمجلس القومي للرياضة 315 ألف جنيه، وحمام السباحة باستاد القاهرة 470 ألف جنيه.

وجاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثالثة والتي تضمنت نادي الإسماعيلي الرياضي الذي يشمل قسمَين؛ الأول "استاد الإسماعيلي" بمديونية بلغت 4 ملايين و466 ألفًا و955 جنيهًا، بينما بلغت مديونية "النادي الاجتماعي" 3 ملايين و939 ألفًا و559 جنيهًا، بإجمالي 8 ملايين و406 آلاف و514 جنيهًا، كما تضمنت المديونيات أيضًا بنطاق الشركة نادي المصري البورسعيدي، حيث تنقسم مديونياته إلى قسمَين؛ "الاستاد" بمديونية بلغت 561 ألفًا و552 جنيهًا، أما مديونية "النادي الاجتماعي" فبلغت 478 ألفًا و933 جنيهًا بإجمالي مبلغ مليون و40 ألفًا و485 جنيهًا.

وبلغت مديونية "نادي السويس" الذي ينقسم إلى قسمَين؛ "الاستاد" بمديونية مليون و257 ألفًا و446 جنيهًا، و"النادي الاجتماعي" بمبلغ 312 ألفًا و21 جنيهًا، بإجمالي مديونية بلغ مليونًا و569 ألفًا و467 جنيهًا.

وبلغت مديونية نادي بورسعيد 141 ألفًا و141 جنيهًا، ونادي المريخ مديونية 247 ألفًا و143 جنيهًا.

وبلغ إجمالي المديوينات المستحقة والمتأخرة للشركة بجميع القطاعات المختلفة السابقة، وفقًا للمصادر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، فإن 11 مليونًا و404 آلاف و750 جنيهًا.

وجاءت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الرابعة والتي تضمنت ما يلي:

استاد شربين الرياضي بمدينة المنصورة بمديونية بلغت 975 ألف جنيه، وكذلك استاد بني عبيد بمديونية بلغت مليونًا و950 ألف جنيه، واستاد الزرقا الرياضي مليون و897 ألف جنيه، بإجمالي مديونيات تبلغ 4 ملايين و822 ألف جنيه.

وجاءت شركة "مصر الوسطى" في المرتبة الخامسة والتي تضمنت أندية :

نادي الفيوم الرياضي مليون ونصف مليون جنيه، والأسيوطي سبورت لا توجد عليه مديونيات، وبني سويف الرياضي 800 ألف جنيه، والمنيا الرياضي لا يوجد، وأسيوط الرياضي لا يوجد، وبترول أسيوط تتم تغذيته عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجاءت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السادسة؛ حيث بلغ الإجمالي مليونًا و534 ألفًا و881 جنيهًا ممثلة في إجمالي أندية الأقصر 50 ألف جنيه.. إجمالي أندية قنا 136 ألفًا و357 جنيهًا.. وإجمالي سوهاج بلغ 936 ألفًا و587 جنيهًا ..

وجاءت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة التي تضم نادي ألعاب دمنهور بمديونية تبلغ 105 آلاف جنيه، يليها نادي الألعاب الرياضية بالبحيرة بمديونية تبلغ 50 ألف جنيه.

وجاءت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثامنة؛ حيث تعتبر أندية سموحة وسبورتنج والأوليمبي وحرس الحدود وأبو قير للأسمدة منتظمة في السداد بشكل مستمر وشهري.. في حين أن نادي الاتحاد السكندري لم يقم بسداد فاتورة الشهر الجاري البالغة 45 ألف جنيه حتى اللحظة.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال إن ديون النادي المستحقة لشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تقدر بملايين الجنيهات.