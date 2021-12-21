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وفاة المبتهل رفيق النكلاوي

11:03 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
وفاة المبتهل رفيق النكلاوي

رفيق النكلاوي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، وفاة المبتهل الإذاعي رفيق النكلاوي، قبل قليل، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وقال عبدالسلام في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه أبلغ المختصين بإذاعة القرآن الكريم بإعلان نبأ وفاة الشيخ رفيق النكلاوي.

وقال مصدر مقرب من أسرة الشيخ رفقي النكلاوي، إنه أصيب بأزمة صحية شديدة، مساء أمس.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الشيخ رفيق النكلاوي، بعد ظهر اليوم، من مسقط رأسه بمحافظة القليوبية.

الشيخ رفيق النكلاوي إذاعة القرآن الكريم محافظة القليوبية

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