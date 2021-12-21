​عام رحيل أبناء الشاشة والقلم.. 18 إعلاميًا رحلوا في 2021

كتب- مينا غالي:

شهد عام 2021 وفاة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، إذ يعتبر تقريبًا العام الذي شهد أكبر عدد وفيات من الوسط الإعلامي، ولعل الصراع مع المرض كان السبب الرئيسي في وفاة غالبيتهم.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الإعلاميين الراحلين خلال عام 2021 على النحو التالي:

1- 19 ديسمبر: توفيت الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي أرملة الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني.

2- 4 ديسمبر: توفي المفكر السياسي والكاتب الصحفي هاني رسلان خبير الشؤون الأفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

3- 24 نوفمبر: توفيت الإعلامية منيرة يوسف في مستشفى العلمين، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها.

4- 23 نوفمبر: توفيت الإعلامية هدى شبانة، والتي كانت تعاني من مرض السرطان وكانت تُعالج منه منذ فترة حتى وافتها المنية

5- 22 نوفمبر: توفيت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح" على اكسترا نيوز بعد صراع مع مرض السرطان.

6- 17 نوفمبر: توفيت الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتليفزيون المصري بعد ألم مفاجئ شعرت به وتوفيت على إثره أثناء نومها.

7- 15 نوفمبر: توفيت الإعلامية مها حسني، بعد وتعرضها لوعكة صحية شديدة قبل وفاتها بأيام.

8- 27 أغسطس: توفى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسى بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري.

9- 22 سبتمبر: توفى المخرج الشاب سامح رمضان مخرج برنامج الحياة اليوم.

10- 22 يوليو: توفي الإذاعي القدير كامل البيطار بعد صراع مع المرض، وهو من الرعيل الأول للإذاعة المصرية وقدم العديد من البرامج عبر أثيرها.

11- 18 أبريل: رحل الكاتب الصحفي حازم منير متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

12- في 15 أبريل: توفى المخرج يسري غرابة متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به.

13- في 15 أبريل: الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض.

14- في 25 مارس: توفى المخرج أحمد فوزي، المخرج بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

15- في 12 مارس: توفيت الإعلامية ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي تعتبر قامة إعلامية كبيرة وإحدى رموز الإعلام المصري.

16- في 2 مارس: توفى الإعلامي محمود الشيمي، كبير المذيعين بقناة القاهرة.

17- في 21 فبراير: توفى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق متأثرًا بفيروس كورونا.

18- في 9 فبراير: توفى الإذاعي الكبير صالح مهران بعد صراع مع المرض.