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كوكب بودابست.. وزيرا الري والزراعة يلتقيان ممثلي كبرى شركات المياه بالمجر

10:43 ص الخميس 02 ديسمبر 2021
كوكب بودابست.. وزيرا الري والزراعة يلتقيان ممثلي كبرى شركات المياه بالمجر

الدكتور محمد عبدالعاطي

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه على هامش مشاركتهما في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حالياً، وذلك لبحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وعقد وزيرا الري والزراعة، مقابلة مع مسئولي شركة المياه والتربة المجرية، وتم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذي يُسهم في ترشيد المياه، وتم الاتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

كما تم عقد مقابلة مع شركة الشراكة المائية المجرية، وهي عبارة عن شبكة تضم بعضويتها 14 شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه، مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

كما عقد الوزيران مقابلة مع شركة تكنولوجيا البيئة السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة ، كما تم عقد مقابلة مع مسؤولي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.

محمد عبدالعاطي وزير الري وزير الزراعة شركات المياه بالمجر

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