(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل لتشمل الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، تكون متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك بينما تتعرض محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أنحاء متفرقة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

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