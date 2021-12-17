الصحة تعلن رابط تسجيل الأطفال لتلقي لقاح كورونا: من 12 إلى 18 سنة

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التسجيل يحمي من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما أضافت الوزارة، أنه لحجز اللقاح يجب التسجيل علي الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

أو من خلال الاتصال علي الخط الساخن: 15335



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.