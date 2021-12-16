وفد بالكونجرس لوكيل الأزهر: مررنا بالأمس قانونا لمكافحة الإسلاموفوبيا
كتب - محمود مصطفى:
استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الخميس، وفد مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي، بمقر المشيخة، للتعرف على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.
وأوضح الضويني أن الأزهر صاحب رسالة ورؤية قائمة على مبادئ الإسلام وتوضيح تعاليمه، ويتبنى منهجًا وفكرًا وسطيًا؛ لا يقف عند حدود المسؤولية الداخلية فحسب، ولكنها رسالة عالمية، وفي سبيل ذلك قام الأزهر بالعديد من الجهود والمبادرات المحلية والعالمية.
من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لتجربة الأزهر الشريف والإمام الأكبر في نشر التسامح والحوار وقبول الآخر، مشيرين إلى أن الكونجرس الأمريكي شهد وللمرة الأولى تواجد سبعة نواب مسلمين بين أعضائه، ومرر بالأمس قانونا لحماية الأقليات ومكافحة الإسلاموفوبيا.
وطرح ممثلو نواب الكونجرس عددًا من الأسئلة على وكيل الأزهر، تتعلق بالفهم الصحيح للإسلام ودور الأزهر في مكافحة التطرف والتشدد، وجهوده عالميًا في تعزيز الحوار وقبول الآخر.
وأكد أن الأزهر يبذل الكثير من الجهود داخليًا وخارجيًا لرفض العنف وإرساء قيم التسامح والحوار، وعلى رأسها تعزير العلاقات مع المؤسسات الدينية والثقافية وفي مقدمتها الفاتيكان، وهي العلاقات التي توجت بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" للسلام والعيش المشترك.
وأشار الضويني إلى أن الأزهر حمل على عاتقه المواجهة الفكرية مع المتطرفين عبر وضع برنامج متكامل لمواجهتهم وتأهيل الأئمة والوعاظ بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، لافتا إلى مشاركة الأزهر في الكثير من البرامج الشبابية التي تتبنى رفع الوعي بأهمية الحوار ورفض التعصب والعنف، بجانب إنشائه الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة، والمنوطة باستقبال الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم وتقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم؛ لتوعيتهم بمختلف التحديات والقضايا المعاصرة والآلية المناسبة للتعامل معها.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان