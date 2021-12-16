أمين عام البرلمان يتفقد المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية (صور)

(مصراوي):

تفقد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب مبنى المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث كان في استقباله اللواء عماد سعفان المشرف على الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة، مديروا المشروع بشركة المقاولون العرب.

يشار إلى أن الموقع العام لمجلس النواب الجديد والذي تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يقع على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس (المبنى الرئيسي) ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

ويقع مبنى مجلس النواب على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر، كما يضم البرلمان عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.