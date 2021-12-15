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بدء احتفالية إعلان أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

04:42 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
بدء احتفالية إعلان أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

بدأت منذ قليل، احتفالية وزارة الأوقاف، لإعلان أسماء الفائزون بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، ومسابقة القرآن الكريم هى المسابقة التى أقامتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة للقرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطى، ثم كلمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد فيها أهمية القرآن الكريم فى حياة كل مسلم، واهتمام الدولة بحفظة القرآن الكريم.

وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، وتستمر المسابقة حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجارى، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تم دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.​

وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم أسماء الفائزين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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