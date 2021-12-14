11 معلومة عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة في اليوبيل الذهبي لرسامته (صور)

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كتب- مينا غالى:

احتفلت إيبارشية البحيرة بالعيد الخمسين لسيامة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والقائمقام البطريركي للكنيسة عقب وفاة البابا شنودة الثالث، أسقفًا للإيبارشية، تحت شعار "مطران من ذهب".

جاء ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ترأس أمس قداس الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الإيبارشية ورسامة الأنبا باخوميوس.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية، والذي تولى منصب القائمقام البطريركي عقب وفاة البابا الراحل شنودة الثالث، وحتى اختيار البابا تواضروس بالقرعة الهيكلية.

1- ولد الأنبا باخوميوس باسم سمير خير سكر في 17 ديسمبر 1935.

2- ترهّب في 11 نوفمبر 1962 باسم الراهب أنطونيوس السرياني.

3- في يناير 1966 سيم الراهب أنطونيوس كاهنًا.

4- في 12 ديسمبر 1971، تم تأسيس إيبارشية البحيرة وتوابعها بسيامة القس أنطونيوس السرياني أسقفًا لها باسم نيافة الأنبا باخوميوس بيد البابا الراحل شنودة الثالث.

5- في 17 ديسمبر 1971، تم تجليس الأنبا باخوميوس على كرسي إيبارشية البحيرة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية).

6- في 1 يونيو 1985 تم اختيار الأنبا باخوميوس مقررًا للجنة الرعاية الاجتماعية بالمجمع المقدس.

7- في 2 سبتمبر 1992، تم ترقية الأنبا باخوميوس لرتبة مطران على إيبارشية البحيرة وتوابعها.

8- في 22 مارس 2012، تم اختياره قائمًا مقام البطريرك بعد وفاة البابا شنودة الثالث.

9- نجح الأنبا باخوميوس في قيادة الكنيسة على مدار ثمانية أشهر في فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر والأقباط بشكل خاص.

10- قال البابا تواضروس عنه إنه اهتم دائمًا بالتلمذة ووضعها على رأس أولوياته.

11- يعتبره البابا تواضروس بمثابة "الأب الروحي" له، والذي عمل معه لعدة سنوات في إيبارشية البحيرة كأسقف عام قبل توليه منصبه البطريركي.

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