أكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، أهمية مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز، معلنا موافقته عليها، مضيفًا: "نحن ندعم ونساند أى خطوة للدولة المصرية لاستكمال مسيرة النجاح في قطاع الطاقة، والاستمرار في سياسة "جذب الاستثمارات الأجنبية"، بهدف تعزيز احتياطياتنا من الغاز والزيت الخام، وتأمين احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لمناقشة عدد 5 مشروعات قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز.

وقال مأمون،: "نوافق على مشروع القانون بشأن البحث عن البترول في منطقة دسوق بدلتا النيل، مضيفا، أنا في قلب الدلتا، وقرى مركز أجا، بها حقلين وبئر غاز، وللأسف الشديد لم تحظَ باهتمام وتوصيل الغاز".

وتساءل مأمون، عن سبب هذا التقصير؟ قائلا،: شركة غاز مصر، إحدى الشركات المتعاقد معها لتوصيل الغاز، تتقاعس عن توصيل الغاز لقرى مركز أجا، فرغم تعاقدها لأكثر من خمس سنوات. لتوصيل الغاز الى 70 قرية وعزبة بمركز أجا إلا أنها لم تقم بتوصيل الغاز إلا لـ 10 قرى فقط على مدار خمس سنوات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة يإعداد برنامج زمني لإنهاء هذا العقد بقرى مركز أجا، مختتما كلمته بالوقوف دائماً خلف خطة الدولة المصرية لتعزيز استثماراتها وتأمين احتياجاتها.