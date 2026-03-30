برلمانى يطالب ببرنامج زمنى للانتهاء من توصيل الغاز بمركز أجا

كتب : نشأت حمدي

01:00 ص 30/03/2026

توصيل الغاز الطبيعي

أكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، أهمية مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز، معلنا موافقته عليها، مضيفًا: "نحن ندعم ونساند أى خطوة للدولة المصرية لاستكمال مسيرة النجاح في قطاع الطاقة، والاستمرار في سياسة "جذب الاستثمارات الأجنبية"، بهدف تعزيز احتياطياتنا من الغاز والزيت الخام، وتأمين احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لمناقشة عدد 5 مشروعات قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز.

وقال مأمون،: "نوافق على مشروع القانون بشأن البحث عن البترول في منطقة دسوق بدلتا النيل، مضيفا، أنا في قلب الدلتا، وقرى مركز أجا، بها حقلين وبئر غاز، وللأسف الشديد لم تحظَ باهتمام وتوصيل الغاز".

وتساءل مأمون، عن سبب هذا التقصير؟ قائلا،: شركة غاز مصر، إحدى الشركات المتعاقد معها لتوصيل الغاز، تتقاعس عن توصيل الغاز لقرى مركز أجا، فرغم تعاقدها لأكثر من خمس سنوات. لتوصيل الغاز الى 70 قرية وعزبة بمركز أجا إلا أنها لم تقم بتوصيل الغاز إلا لـ 10 قرى فقط على مدار خمس سنوات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة يإعداد برنامج زمني لإنهاء هذا العقد بقرى مركز أجا، مختتما كلمته بالوقوف دائماً خلف خطة الدولة المصرية لتعزيز استثماراتها وتأمين احتياجاتها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
شئون عربية و دولية

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن

