كتب- مصطفى الشاعر:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، قائلا في مقابلة مثيرة مع "القناة 14" العبرية: "الإيرانيون يتوسلون لتحقيق ذلك".

قبضة هرمز

شدد ترامب، خلال حديثه على التصعيد الميداني، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، في خطوة تعكس تزايد الضغوط العسكرية على طهران.

تنسيق في القمة

وعن طبيعة العلاقة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف ترامب التنسيق بين الجانبين بـ"الوثيق للغاية"، مضيفا: "علاقتنا في أوجها ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.