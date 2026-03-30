كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، عن تطورات مفاجئة في الملف الإيراني، مؤكدا أن المباحثات مع طهران "تمضي على نحو جيد".

اتفاق وشيك

أشار ترامب، فجر اليوم الإثنين، إلى إمكانية التوصل لاتفاق وشيك يضمن "وقف إطلاق النار" مع إيران، في خطوة قد تُهدئ وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة.

قنوات مفتوحة

عن طبيعة التواصل، أوضح الرئيس الأمريكي: "نتفاوض مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر"، لفتح كافة المسارات التي تضمن الوصول لنقطة اتفاق تُرضي جميع الأطراف.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.