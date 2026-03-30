كشف رئيس جامعة العاصمة، الدكتور السيد قنديل، عن الإجراءات المستقبلية بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار توجيهات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وضمن توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأكد قنديل، خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن الجامعة ستتبنى مشروعات نوعية لرفع كفاءة الطاقة داخل منشآتها التعليمية والخدمية، مشيرا إلى أن فريق خبراء المكتب الاستشاري الدولي GOPA، المشرف على الأعمال الاستشارية والتنفيذية يعمل على مشروع رفع كفاءة الطاقة الكهربائية بمباني الجامعات الحكومية المصرية.

وذكر أن خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء تشمل حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية، كالتالي:

١- تطبيق نظم دقيقة لإدارة الأحمال الكهربائية، وإطفاء الإضاءة خلال ساعات النهار.

٢- فصل التيار الكهربائي عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

٣- التوسع في استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، بما يسهم في تقليل الاستهلاك دون التأثير على جودة العملية التعليمية.

٤- مشروعًا متكاملًا لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية بمبانيها، بالتعاون مع المكتب الاستشاري الدولي GOPA، وبدعم وتمويل كامل من المجلس الأعلى للجامعات.

٥- المشروع عددًا من المباني الحيوية، تشمل المبنى الإداري الجديد، والمكتبة المركزية، إلى جانب 8 مبانٍ من المدن الجامعية حيث سيتم تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية من خلال تركيب الألواح الكهروضوئية (PV).

٦- حديث أنظمة التكييف لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتركيب نظم ذكية لمراقبة وإدارة الاستهلاك داخل المباني بما يتيح متابعة الأداء بشكل لحظي، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل.

٧- تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة ترشيد الطاقة.

٨- تنظيم ندوات توعوية وبرامج تثقيفية تستهدف الطلاب والعاملين.

٩- التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية.

١٠- تقليل الاعتماد على الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع، خاصة في ما يتعلق بأنظمة التكييف والغلايات الكهربائية.

وذكر رئيس جامعة العاصمة أنه سيبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المبنى الإداري ومبنيين من المدن الجامعية، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل باقي المباني المستهدفة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

