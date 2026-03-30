تقام اليوم الاثنين الموافق 30 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء ألمانيا ضد غانا ضمن المباريات الودية، ومباراة المصري ضد الجونة في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الاثنين

المصري ضد الجونة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

المقاولون العرب ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري لكرة السلة اليوم الاثنين

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - 4:00 مساء - أون تايم سبورت بلاس

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت بلاس

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الاثنين

ألمانيا ضد غانا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 1

الرأس الأخضر ضد فنلندا - 5:00 مساء

الإمارات ضد جزر الفارو - 4:00 مساء

نيوزيلندا ضد تشيلي - 8:00 مساء