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الطاقة الذرية: قادرون على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالضبعة

10:33 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الطاقة الذرية: قادرون على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالضبعة

هيئة الطاقة الذرية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، في جلسة خاصة عن إدارة النفايات النووية بالمؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إن هيئة الطاقة الذرية المصرية، قادرة بإمكانياتها على معالجة النفايات المشعة لأول محطتين نوويتين بالمشروع النووي الجاري تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، إنه جار إنشاء رصيف بحري لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من الرصيف في ربيع العام المقبل.

وأضاف "دويدار"، أنه تم تسليم 13 وثيقة فنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في يونيو الماضي للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية لمحطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن محطة الضبعة من الجيل الثالث المتطور الذي يعد الأكثر أمانًا وأكثر كفاءة في استخدام الوقود النووي، وأن مصر تنتهج الشفافية المطلقة في برنامجها النووي السلمي.

وأوضح، أنه تم في 2021 البدء في الأعمال التمهيدية لإنشاءات الوحدة النووية الأولى، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع الإنشاء من كهرباء ومياه وإنترنت.

ويعرض المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في اليوم الثاني له اليوم محاضرتين هامتين الأولى عن دور المرأة في المجال النووي والثانية عن دور مفاعل البحثي الثاني في خدمة المجتمع المصري لإنتاج النظائر المشعة بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الأبحاث في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

هيئة الطاقة الذرية الطاقة الذرية مدينة الضبعة مطروح

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