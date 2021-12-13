egyvax.. معهد الأمصال يكشف عن دوره في إنتاج أول لقاح مصري ضد "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، التابع لوزارة الزراعة، إن المعهد شارك في إنتاج لقاح فيروس كورونا "egyvax"، لأول مرة منذ ظهور الفيروس عام 2019، موضحاً أن المعهد سوف يشارك في إنتاج المادة الفعالة للقاح، وتتم التعبئة من قِبل شركة "إيفا فارم" تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

ووقع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المُضاد لفيروس كورونا.

وقال سعد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن المعهد سوف يشارك بـ"الأطباء البيطريين" والمعدات مع إضافة أجهزة ومعدات جديدة، مشيراً إلى أن صناعة اللقاحات لا تختلف بين لقاحات البشر والحيوانات؛ حيث تتوافق الخصائص التركيبية للقاح.

وأضاف مدير المعهد أنه تم تشكيل لجنة من المركز الطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع ووزارة البحث العلمي وهيئة الخدمات الطب البيطري ومعهد اللقاحات والأمصال، لافتاً إلى أن تقديم الدراسات لهيئة الدواء المصرية لصدور قرار موافقة على الإنتاج.

وأشار سعد إلى الانتهاء من إجراء الأبحاث اللازمة؛ للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح قبل طرحها، حيث نمتلك الإمكانات البحثية، والفرق العلمية القادرة على عزل وتمرير وتثبيط الفيروسات، مضيفاً أن إنتاج الأنتيجين الفيروسي المثبط المصنع معمليًّا داخل المعهد.

جدير بالذكر أن معهد إنتاج اللقاحات بالعباسية أحد أذرع المراكز البحثية المنتجة للقاحات التي يتم بها التحصين من إنفلونزا الطيور والوادي المتصدع والحمى القلاعية بفعالية تامة.