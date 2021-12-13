​اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 13/12/2021، الموافق 9 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:08 صباحًا

أذان الظهر 11:48 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:15 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:05 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:44 صباحًا

موعد أذان العصر 2:32 مساء

موعد أذان المغرب 4:52 مساء

موعد أذان العشاء 6:14 مساء



مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 04: 5 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا

موعد أذان العصر41 : 2 مساء

موعد أذان المغرب 5:02 مساء

موعد أذان العشاء 6:20 مساء

لمعرفة مواقيت الصلاة: