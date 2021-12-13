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​اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
​اعرف مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

أرشيفية

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 13/12/2021، الموافق 9 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:08 صباحًا
أذان الظهر 11:48 صباحًا
أذان العصر 2:37 مساءً
أذان المغرب 4:57 مساءً
أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:15 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:05 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:44 صباحًا
موعد أذان العصر 2:32 مساء
موعد أذان المغرب 4:52 مساء
موعد أذان العشاء 6:14 مساء


مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 04: 5 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا
موعد أذان العصر41 : 2 مساء
موعد أذان المغرب 5:02 مساء
موعد أذان العشاء 6:20 مساء

لمعرفة مواقيت الصلاة:
مواقيت الصلاة القاهرة أذان الفجر أذان الظهر

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