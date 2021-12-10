بعد إصابة فرس النهر بكورونا.. "الزراعة" تكشف خطة تأمين حدائق الحيوان

كتب- أحمد مسعد:

في واقعة تعد الأولى من نوعها، تم الكشف عن إصابة 2 من أفراس النهر في حديقة حيوان في بلجيكا، بعدوى فيروس كورونا؛ في واقعة هي الأولى من نوعها.

من ناحيته، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة تعزز الإجراءات الصحية للحيوانات داخل الحديقة، حيث تتم عملية التطهير والرش بشكل دوري ودائم، مشيرًا إلى أن الحيوانات بحالة صحية جيدة ولا يوجد رصد لأي حالات إصابة بالفيروس داخل الحديقة.

وأضاف رجائي لـ"مصراوي"، أن هناك إجراءات وقائية صارمة لحماية الحيوانات من فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة من قبل العاملين بالحديقة خلال التواجد داخل الحديقة أو من خلال التعامل مع الحيوانات، لافتًا إلى قياس حرارة العمال قبل الدخول من البوابات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى منع احتكاك الجمهور بالحيوانات نهائيًا، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجمهور الزرائرين، مضيفًا أنه يتم دعم الحيوانات بالغذاء الغني بالبروتين والأغذية التى تساعد على تقوية المناعة ومراقبة الحيوانات بشكل خاص لأي حيوان تظهر عليه أي أعراض مثل الارتخاء أو سيلان الأنف.

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