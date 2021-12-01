طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشوائب عالقة ورياح مثيرة للرمال

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأربعاء 1 ديسمبر 2021 إلى الإثنين 6 ديسمبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:

شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من والى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليـة ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد (من 5 إلى 7 صباحا).

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلنا على فترات متقطعة (30 % تقريبا)، نشـــــــاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الموج من (3 :4.5 متر).

الخميس:

شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا ).

السبت:

شوئـب عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشـاــط ريـــاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30 % تقريبا) نشـــــــاط ريــاح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين:

نشـاط ريـــــــــاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.