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طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشوائب عالقة ورياح مثيرة للرمال

09:15 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشوائب عالقة ورياح مثيرة للرمال

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأربعاء 1 ديسمبر 2021 إلى الإثنين 6 ديسمبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الأربعاء:
شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من والى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليـة ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد (من 5 إلى 7 صباحا).

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلنا على فترات متقطعة (30 % تقريبا)، نشـــــــاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الموج من (3 :4.5 متر).

الخميس:
شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا ).

السبت:
شوئـب عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشـاــط ريـــاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30 % تقريبا) نشـــــــاط ريــاح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين:
نشـاط ريـــــــــاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الظواهر الجوية

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