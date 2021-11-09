الخرباوي: الإخوان لجأت لفكرة "المظلومية" لصنع تيار متعاطف معها

القاهرة - مصراوي:

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن الجماعة لم تفكر في صنع تنظيم فقط ولكنها عملت على صنع تيار عام يؤمن بأفكارها ويتعاطف معها.

وأضاف الخرباوي عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "اعتمدت فكرة خلق التيار على الآتي: صنع مظلوميات وإظهار الجماعة بمظهر الجماعة المضطهدة لأنها تريد تطبيق الإسلام، والادعاء أن العالم يحارب الإسلام وأن كل مسلم ينبغي أن يكون جنديا في جيش الإسلام، أو ما أطلقوا عليه جيش محمد، ونشر بعض المظاهر الدينية الشكلية والترويج لها على أن إيمان المسلم لا يقوم إلا بها، ثم صنع زعامات دينية مثل الشيخ كشك والغزالي وصلاح أبو اسماعيل وغيرهم، وصنع دعم زعامات اقتصادية وصنع زعامات في مجالات مختلفة مثل كرة القدم".

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