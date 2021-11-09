Masrawy logo white

الجيزة: إزالة 6 حالات تعد على النيل بشمال المحافظة

08:24 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الجيزة: إزالة 6 حالات تعد على النيل بشمال المحافظة

ازالة حالات تعد على النيل

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، إزالة 6 حالات تعد على نهر النيل بنطاق حي شمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المواجهه بحزم لكافة التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.

إزالة التعديات تعديات النيل محافظة الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| رسميا.. وزارة التجارة تقرر وقف استيراد "التوك توك"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا