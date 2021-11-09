الجيزة: إزالة 6 حالات تعد على النيل بشمال المحافظة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، إزالة 6 حالات تعد على نهر النيل بنطاق حي شمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المواجهه بحزم لكافة التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.