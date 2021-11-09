العناني يعقد اجتماعا مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بمقر الوزارة بالزمالك اجتماعاً مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم,

حضر الاجتماع: الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدا الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقدم ممثلو الشركة - خلال الاجتماع - عرضا تقديميا لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به، والتي تقوم فكرته الرئيسية على إبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين كأحد المواقع الاثرية المصرية المدرجة علي قائمة التراث العالمي.

وتعد سانت كاترين أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.​