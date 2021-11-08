الصحة: 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء.
وتشمل النصائح التي أوردتها الوزارة عبر حسابها على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين:
- بلغ الجهة المحلية المسؤولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.
- لا تحاول التعامل مع حالات التكهري إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.
- اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.
- ابق بعيدًا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.
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