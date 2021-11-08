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الصحة: 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء

06:31 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
الصحة: 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء

حوادث الكهرباء

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء.

وتشمل النصائح التي أوردتها الوزارة عبر حسابها على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين:

- بلغ الجهة المحلية المسؤولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

- لا تحاول التعامل مع حالات التكهري إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

- اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.

- ابق بعيدًا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

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