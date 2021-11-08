Masrawy logo white

مخالف ومُهين.. طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن إعلان شركة مياه سوهاج

01:39 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
مخالف ومُهين.. طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن إعلان شركة مياه سوهاج

النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة ضد وزير الإسكان بشأن الإعلان رقم (1) 2021 الصادر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والخاص بطلب قارئ ومحصل بالعمولة للعمل بالشركة، حيث تضمن بالبند رقم 6 من شروط الإعلان أن يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركة (من غير العاملين بوظيفة محصل وقارئ بالعمولة) أو ضامن من الذكور من إحدى الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد سالم، في بيان له أن هذه الصيغة فيها إهانة لأبناء وشباب محافظة سوهاج، وبالمخالفة للقانون أيضًا؛ حيث لا يوجد في جميع القوانين المصرية المنظمة للعمل ما يفيد وجود ضامن للموظف المتعاقد مع الشركات.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن أي تعاقد على العمل تحكمه قواعد وقوانين ولا يحق لأية جهة مخالفتها، فضلاً عن أن ذلك يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في حالة عدم وجود ضامن من الأساس.

35663e75-63a3-4ae3-a0ad-7a386e66aee0797d1019-0519-4731-8e04-0c191cdb9c12

طلب إحاطة وزير الإسكان شركة مياه الشرب سوهاج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا