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"مفأجاة".. وقف إضافة المواليد والزوجة المحرومة على بطاقات التموين

10:14 م الأحد 07 نوفمبر 2021
"مفأجاة".. وقف إضافة المواليد والزوجة المحرومة على بطاقات التموين

بطاقة التموين

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف خدمات إضافة الأفراد للأُسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، وفقًا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021، الذي حدد الحد الأقصى للمعاش بـ1500 جنيه والراتب بـ2400، بالإضافة إلى ذكر الفئات الأولى بالرعاية دون التقيد بسن.

وأوقفت بوابة مصر الرقمية 4 خدمات تتعلق جميعها ببطاقات التموين من بين 10 خدمات يقدمها الموقع منذ إطلاقه، وهي خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

وأوقفت الوزارة، حسب مصادر تحدثت إلى "مصراوي"، خدمة إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة زوجها، وتحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد سلع تموينية.

وأوقفت الوزارة تلك الخدمات على موقع دعم مصر التابع للوزارة، وبوابة مصر الرقمية، مع استمرار باقي الخدمات؛ مثل الفصل الاجتماعي ونقل الصرف من محافظة إلى أخرى.

وأرجعت المصادر هذه القرارات إلى إجراءات التقشف الحكومي التي تم اتخاذها مؤخرًا، مرجحًا استمرار القرار حتى نهاية أبريل على أقل تقدير.

كما حذف موقع دعم مصر التابع للوزارة خدمة إضافة أفراد جدد، والتي كان يتم من خلالها إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين تموينيا، كما حذف إصدار بطاقة تموين جديدة وخدمة تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

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