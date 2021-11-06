حدث ليلاً| تفاصيل واقعة جثتي فندق الإسكندرية.. والأهلي يضرب الزمالك بالخمسة

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

60 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات. وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة

العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281325 حتى اليوم.

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خالد عبد الغفار: سنشهد ثبات في أرقام إصابات كورونا خلال شهري نوفمبر وديسمبر

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، عن تفاصيل الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تشهدها مصر حاليًا.

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"أجواء مشمسة وضباب".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يكون طقس السبت، معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على مناطق شمال الجمهورية حتى وسط الصعيد، وحار جنوبًا، ولطيف ليلًا على أغلب الأنحاء، يميل للبرودة بوسط سيناء، ويكون باردًا بمرتفعاتها الجنوبية.

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لغز الرسالة والمفتاح المكسور.. تفاصيل مرعبة في واقعة جثتي فندق الإسكندرية

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، مفاجآت صادمة في واقعة العثور على جثتي طالبين جامعيين داخل غرفة بأحد فنادق منطقة محطة الرمل وسط المحافظة.

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خالد عبد الغفار: لا توجد أي قوائم انتظار للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ هناك أكثر من ثمانية ملايين جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا متوفر حاليًّا في مصر.

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اللواء مدحت قريطم يكشف حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات.

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مصرع ربة منزل وإصابة نحل شقيقها في حادث سير في بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجل شقيقها بعدما صدمتهما سيارة أثناء مرورهما شارع كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف .

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مباراة 8 نجوم.. الأهلي يضرب الزمالك بالخمسة ليقاسم بيراميدز القمة

في مباراة مثيرة على ملعب "استاد القاهرة"، حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب منافسه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

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عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: الأهلي كان الأفضل وانتقم لخسارة الدوري

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الأهلي بخماسية علي غريمه نادي الزمالك في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري

الممتاز.

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استخراج جثة طفل غرق بمياه بحر مويس في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية، وشرطة الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر ١٢ عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا باسفيكسيا الغرق بمياه بحر مويس بمحافظة الشرقية.

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دفنها على عمق 4 أمتار.. استخراج جثة زوجة بلطجي الفيوم من تحت البلاط

قرر إسلام المتوكل رئيس نيابة مركز الفيوم، حبس أيمن عبدالمعبود والشهير ببلطجى الفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيق مع استمرار وجوده داخل حجز مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج على

خلفية إصابته بطلقات نارية بقدمه ويده خلال مواجهة مع قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قوات الأمن.

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شكري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

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العراق: تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث محيط المنطقة الخضراء

أفاد بيان عسكري عراقي فجر اليوم السبت أن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر

في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات محيط المنطقة الخضراء يوم أمس الجمعة .

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وزير الخارجية الأمريكي: جائحة كورونا تقتضي تحركًا عالميًا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جائحة كورونا العالمية تقتضي تحركا عالميا ، وتركيزا متواصلا للجهود.

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الهند تسجل 392 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 10929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و392 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت.

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الولايات المتحدة تعرض مكافأة مقابل معلومات عن مهربي مخدرات مكسيكيين

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أربعة من مهربي المخدرات المكسيكيين.

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إخلاء جامعة أمريكية بعد الإبلاغ عن وجود عدة قنابل

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية كونيتيكت، أن هناك تهديد بوجود عدة قنابل، في عدد من المباني في حرم جامعة ييل يوم الجمعة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق في وسط مدينة نيو هيفن،

وذلك بحسب ما ذكرته قناة محلية أمريكية.

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