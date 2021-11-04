تحذير من "قوى عاملة النواب" للحكومة بشأن العمالة المؤقتة في وزارة الزراعة

(مصراوي):

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.

ووجّه النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عدة أسئلة لمندوبي الحكومة.

وقال منصور، إن المندوبين لم تكن لديهم إجابات كافية، مضيفًا أن بعض المسؤولين تغيبوا، مشيرًا إلى أن هذا رفضته اللجنة بشدة ووجهت تحذيرًا لعدم تكرار مثل هذه الأمور.

وأوضح أن المسئولين تعهدوا ولم يلتزموا بما قالوه في بداية العام بحل مشكلة مؤقتي وزارة الزراعة، بعد أن أفادوا بأن عددهم 35 ألفًا، مضيفًا أنه تم رفع الجلسة وطلب حضور الوزراء المعنيين.