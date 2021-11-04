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"مترو الأنفاق" تواصل تعقيم المحطات والقطارات لمنع انتشار كورونا

09:52 م الخميس 04 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم، تنفيذا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتعمل هيئة السكك الحديدية، منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات، حيث تجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجاتها كإجراء احترازي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

كما تستمر الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

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