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الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بذكرى ميلاد وبطريركية البابا تواضروس الثاني

05:00 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بذكرى ميلاد وبطريركية البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق ٤ نوفمبر، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التاسع والستون، وكذلك ذكرى اختياره بطريركا للكنيسة القبطية بالقرعة الهيكلية.

والبابا تواضروس هو البابا رقم ١١٨ في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وُلِد البابا في ٤ نوفمبر ١٩٥٢ باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج و دمنهور.

التحق بجامعة الأسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م. ثم التحق بالكلية الإكليريكية. وتخرج منها عام 1983م. كما حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

ذهب الدكتور وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام لايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئولا عن خدمة منطقة كينج مريوط والقطاع الصحراوى و له العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني.

فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 م.

البابا تواضروس الثاني عيد ميلاد الكنيسة القبطية

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