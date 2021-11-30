"المهندسين" تدرس زيادة المعاشات 20% اعتبارًا من يناير المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت النقابة العامة للمهندسين، إن هيئة المكتب برئاسة النقيب المهندس هاني ضاحي أوصت بإمكانية زيادة المعاشات بنسبة 20% بدلًا من 15% طبقًا لنتائج الدراسة المقدَّمة، اعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٢، وعرض القرار على المجلس الأعلى للنقابة باجتماعه القادم.

وأضافت النقابة العامة للمهندسين، في بيان اليوم، أن التوصية جاءت بناءً على ما تم الاتفاق عليه بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ بشأن تفويض هيئة مكتب النقابة، لدراسة مدى إمكانية تطبيق زيادة معاشات المهندسين بنسبة ٢٠% بدلًا من ١٥%، وبعد إطلاع هيئة مكتب النقابة باجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ على الدراسة المقدَّمة من أمانة الصندوق بشأن إمكانية تعديل النسبة إلى ٢٠% بدءًا من شهر يناير ٢٠٢٢ طبقًا لموقف السيولة المتاحة والإيرادات المتوقعة".

أشار البيان إلى أن نقابة المهندسين قد عقدت جمعيتها العمومية بحضور كبير لم تشهده النقابة من قبل وخلال انعقاد الجمعية أعلنت النقابة عن فائض تاريخي بصندوق المعاشات تخطى الـ ٦٠٠ مليون جنيه.