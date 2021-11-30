​​اعرف إجراءات إعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي (خطوات ومستندات)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي.

كما تجرى حاليا عمليات الاستعلام عن الإعلانات السابقة من مشروع الإسكان الاجتماعي خاصة الإعلان العاشر والذي تجاوز به عدد الحاجزين 100 حاجز.

ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب من هنا



ويلجأ بعض الحاجزين إلى تقديم طلب إعادة استعلام وارفاق مستندات جديدة نتيجة تغير بعض المعلومات الاساسية مثل الحالة الاجتماعية وتغيير الوظيفة، فيتم استكمال الأوراق وتقديم طلب إعادة استعلام على النحو التالي:

- تقديم طلب إعادة الاستعلام تبدأ بتوجه الحاجز لأقرب مكتب بريد مميكن لعمل إعادة استعلام، مرفقا بالطلب المستندات الجديدة التي يريد تغييرها.

- يتم إرفاقه بصورة الرقم القومي للزوج والزوجة، عنوان مقر العمل والمنزل، رقم الهاتف المحمول، وشهادة بصافي الدخل عن آخر 3 أشهر مختومة من جهة العمل، مع طلب إعادة الاستعلام مع شرح السبب.

- كما يتم إرفاق نت تأمينات، إيصال مرافق حديث.

- وسداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري بالبريد.

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