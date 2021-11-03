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محافظة القاهرة: الانتهاء من صرف تعويضات ٣٢ أسرة بشارع حسين كامل بمصر الجديدة

08:15 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من صرف التعويضات المالية لعدد (٣٢) أسرة بشارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة وذلك طبقاً لأسعار المنطقة وتقدير المقيم العقاري.

وقال صابر، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجرى صرف باقي التعويضات.

يذكر أنه سيتم توسعة شارع حسين كامل سليم لكونه امتداداً لطريق السويس لحل أية اختناقات مرورية بالمنطقة وستتضمن أعمال التوسعة إزالة الصف الأول فقط مع تعويض السكان قبل أعمال التوسعة واستمرار تلقي طلبات مستندات الحيازة لصرف التعويضات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة من إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

صرف التعويضات شارع حسين كامل مصر الجديدة توسعة الطرق

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