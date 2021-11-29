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ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: شوائب عالقة ورياح مثيرة للرمال خلال الساعات المقبلة

11:56 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: شوائب عالقة ورياح مثيرة للرمال خلال الساعات المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع فى درجة الحرارة لهذه الموجة الحارة التى تشهدها البلاد اليوم الاثنين، حيث متوقع أن تسجل القاهرة 33 درجة والسواحل الشمالية من 31 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة جنوب الصعيد 36 درجة، ليسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس يكون مائل للبرودة خلال ساعات الليل والأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: تكون الظاهرة المؤثرة خلال الفترة الحالية هي الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وينصح بعدم الانخداع بإرتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة درجة الحرارة

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