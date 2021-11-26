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رئيسة "قومي المرأة" تشارك في المؤتمر الدولي بشأن المرأة الفلسطينية

07:48 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
رئيسة "قومي المرأة" تشارك في المؤتمر الدولي بشأن المرأة الفلسطينية

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "وضع المرأة الفلسطينية في أعقاب هجوم مايو 2021"، الذي نظمته افتراضيًا وزارة شئون المرأة الفلسطينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وعبرت مرسي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للحديث عن المرأة الفلسطينية، التي قدمت ومازالت تقدم نموذجًا عظيمًا في التضحية والصمود والفداء وقدمت كل التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية العظيمة.

وأكدت رئيسة المجلس أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية حيث بذلت مصر على مدار التاريخ العديد من الجهود لدعم ومساندة القضية ويجب العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها وحمايتها وتمكينها في مجتمعها، وقالت: "ندعو المجتمع الدولي إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمراة الفلسطينية".

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المرأة الفلسطينية

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