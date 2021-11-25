حالة الطقس الجمعة.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد الجمعة، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد ليلًا طقسًا باردًا، على الأنحاء كافة.

شبورة كثيفة:

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الملاحة البحرية:

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

نسبة الرطوبة:

وتبلغ نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية تصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وتصل الرطوبة في شمال الصعيد، إلى نسبة 40 للعظمى، و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و 15 للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة: العظمى 26 والصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 25، والصغرى 17

أسوان: العظمى 31 درجة 13 للصغرى

قنا: العظمى 27 والصغرى 12 درجة

شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 19

الغردقة: العظمى 28، والصغرى 20

الأقصر: العظمى 30 والصغرى 12

سوهاج العظمى 28، والصغرى 12