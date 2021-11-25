بعد إغلاق شارع الهرم.. اعرف التحويلات المرورية البديلة (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط اعتبارا من الساعة ١ صباح الجمعة ١١/٢٦ ولحين إنتهاء الأعمال.

ووفرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالأتي:

-القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبري ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعي عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحي) ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

-على الراغبين في التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين بإتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادي التكدسات وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.

يأتي ذلك في إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فانه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول ٤٠٠ م وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.