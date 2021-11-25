ابنك الذي أجلسته على العرش.. نص أنشودة آمون في حفل الكباش

(مصراوي):

انطلقت فعاليات حفل افتتاح طريق المواكب بمدينة الأقصر، "طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعددًا من الوزراء والسفراء، والشخصيات العامة والسياسية والفنية.

وشاهد الحضور عرضا فنيا يتضمن مشاهد متعددة لمراسم عيد الأوبت، لموسيقى فرعونية من أناشيد الإله آمون بنفس الآلات المستخدمة قديمًا على جدران معابد الكرنك، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

وفيما يلي كلمات أنشودة آمون:

عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة

إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك

لأن البلاد كلها في عيد ابنك البكر أول من أنجبت

يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت

فياليتك تمنحك الخلود في موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد في سلام

ويا ليتك تنعم علي بحياة استقرار وسيادة تقره حاكم مصر

ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد

فهو ابنك الحبيب الذي أجلسته على العرش