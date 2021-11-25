ولي أمر يعتدي على مدير مدرسة بقنا.. وتحرك من نقابة المعلمين

كتب- مينا غالي:

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام، تلقيها شكوى من رمضان محمد عباس، مدير مدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية، التابعة لقرية الحبيلات بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بتعدي ولي أمر وشقيقه، بالضرب والسب أثناء طابور الصباح وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز أبوتشت.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللجنة النقابية في أبوتشت، برئاسة رفعت عبدالحفيظ محمد، بمرافقة مدير المدرسة وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر والحفاظ على حقه القانوني والأدبي.

وقد تبين أن ولي الأمر وشقيقه، دخلا المدرسة بالقوة، وحاولا التعدي على تلاميذ بالمدرسة بناءً على شكوى ابنته بوجود مشاجرة معهم، وأثناء محاولة مدير المدرسة التدخل لحل المشكلة، تعدى عليه ولي الأمر وشقيقه بالسب والقذف والضرب.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وخصصت رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته.