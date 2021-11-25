الكهرباء: 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات قطاع الأقصر خلال 6 سنوات



كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه في نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ارتفع عدد المشتركين من 377 ألف مشترك إلى 435 ألف مشترك بنسبة تطور 15.6%، وارتفع الحمل الأقصى من 361 ميجاوات إلى 374 ميجاوات بنسبة تطور 3.6%.

و لمجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتم تنفيذ عدة خطط ومشروعات (خطة طموحة - خطط ذاتية - خطة إحلال الهوائيات - مشروعات منفذة للغير) بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 1.1 مليار جنيه بنطاق محافظة الأقصر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 مقسمة كالتالي:

في مجال خطط الشركة (الطموحة/ الاستثمارية/ إحلال الهوائيات) والممولة ذاتيًا تم تنفيذ خطط الشركة والممولة من موارد الشركة (خطة طموحة/ شبكات/ آلات ومعدات/ مباني/ وسائل نقل/ إحلال هوائيات) بإجمالي مبلغ 660 مليون جنيه.

وفي مجال المشروعات المنفذة للغير تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 بقيمة قدرها 457 مليون جنيه.

ورُوعى عند قيام الشركة بتنفيذ جميع الخطط (الاستثمارية من إحلال وتجديد وتوسعات / وإحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية / ومشروعات منفذة للغير) أن تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة وأن يُراعى عند التنفيذ تحقيق الرقابة والمتابعة للاستفادة من ملاحظات لجان التفتيش ليكون ما تم تنفيذه نموذجًا لما يجب أن تكون عليه جميع المكونات.

وتقوم الإدارة العامة للجودة بالقياسات اللازمة بعد التنفيذ ليتم التحقق من جدوى ما تم تنفيذه وتحقيق جودة الخدمة للمشترك.

وارتفعت مكونات الشبكة الكهربائية خلال الفترة كالتالي:

- 50 موزع جهد متوسط (لوحات التوزيع).

- 1700 كم خطوط جهد متوسط.

- 2500 كم كابلات جهد متوسط.

- 517 غرف / أكشاك سكاكين جهد متوسط.

- 4365 محول توزيع.

- 7200 كم خطوط جهد منخفض.

- 1300 كم كابلات جهد منخفض.

- 2120 صندوق ولوحات جهد منخفض.

كما تم الآتي:-

تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة، وتم إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية ، وتم تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي، بالإضافة إلى تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى موصلات معزولة لتصبح نسبة الموصلات المعزولة بالشبكة 86%.

وحول تحسين خدمة العملاء بقطاع كهرباء الأقصر تسعى الشركة إلى الارتقاء بخدمة المواطنين وخفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاءهم، وتحسين وتطوير وإنشاء مراكز خدمة المواطنين والهندسات ولوحات التوزيع التي من شأنها دعم استمرارية التغذية الكهربائية حيث تم بقطاع كهرباء الأقصر خلال العام المالي 2020/2021 بتنفيذ الآتي:-

- تم تطوير عدد (9) مركز خدمة عملاء من إجمالي عدد 9 مركز خدمة عملاء.

- تم استكمال تطبيق برنامج خدمة الشباك الواحد على عدد 9 فرع وذلك لتطوير مراكز خدمة العملاء.

- تم تدريب جميع العاملين (فني و تجاري) بجميع مراكز خدمة العملاء على كيفية تلقي طلبات الكود من موقع المنصة الإلكترونية وكذلك عدد 4 أفراد (فريق الدعم الفني بالمركز الرئيسي) وتم التطبيق الفعلي للعمل على المنصة من أول يوليو 2020 حيث تم تلقى عدد 39420 طلب وتم إغلاق عدد 10036 طلب حتى 30 يونيو 2021.

- متابعة تطبيق برنامج القراءة الموحد لمشتركي الجمهور والمحلات التجارية.

- تطبيق برنامج قراءات المصالح الحكومية والقوى المحركة عن طريق الصورة لضبط أداء القراءات.

وحول العدادات (بقطاع كهرباء الأقصر): -

- تم تكليف فرق عمل متخصصة بكل هندسة للمرور وعمل مسح شامل لجميع العدادات وخاصة العدادات مسبقة الدفع ، إنشاء معمل لفحص العدادات بكل هندسة بحيث لا يتم رفع أي عداد إلا بعد الفحص وعمل تقرير فحص ويتم تسجيله بسجلات خاصة بذلك بحيث يضمن تقرير الفحص حق الشركة وحق المواطن.

- تم مضاعفة مراكز ونقاط شحن العدادات ليصبح إجمالي جميع مراكز الشحن عدد (10) مركز.

- تم الدفع بعدد (1) سيارة شحن متنقلة لتخدم نطاق المحافظة.

- تم توفير عدد (9) وحدة شحن محمولة من شركات الدفع الإلكتروني.

- تم توفير عدد (10) جهاز تابلت بشرائح لجميع مهندسي العدادات وذلك لتسهيل متابعة العدادات.

- ربط مركز إصدار الشركة مع برنامج عدادات مسبق الدفع لإحكام الرقابة على جميع العدادات.

وفي مجال نظم المعلومات:

- تم الانتهاء من توقيع جميع حدود يوميات المشتركين لقطاع كهرباء الأقصر على الخرائط الجغرافية في أغسطس 2020م بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مايكروسوفت وشركة IBM لعمل قاعدة بيانات موحدة، ويتم إرسال بيانات المشتركين سواء الخاص بالإصدار أو الخاص بالعدادات المسبق الدفع شهريا حتى تاريخه.

- قامت وزارة الاتصالات بتصميم وتشغيل التطبيق الخاص بربط بيانات المشتركين برقم الوحدة الموحد لقطاع الأقصر بنسبة 97%.

- تم تشغيل برنامج التحصيل والذي تم ربطه مع مركز الإصدار الآلي بالشركة.

- تم تشغيل برنامج القراءات لكبار المشتركين .

- تم تنفيذ شبكات الربط الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمركز الرئيسي للشركة وقطاع الأقصر.

وفي مجال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء:

الضبطية القضائية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021

- تم تحصيل عدد 43810 محضر خلال الفترة بإجمالي قيمة 57 مليون جنيه.

شرطة الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2021

- تم تحصيل عــدد 99757 محضر خلال الفترة بإجمالي قيمة 88 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وخلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2021.

- تم تحصيل عدد 99757 محضر خلال الفترة بإجمالي قيمة 88 مليون جنيه.