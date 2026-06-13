كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تغيب فتاة عقب خروجها من منزل أسرتها بدائرة مركز الوقف بمحافظة قنا.

فتاة متغيبة بعد تركها منزلها بسبب خلافات أسرية

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل يفيد بتغيب نجلتها البالغة من العمر 16 عامًا عقب مغادرتها المنزل، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة بدائرة قسم شرطة قنا، وباستدعائها وسؤالها أقرت بأنها تركت منزلها بمحض إرادتها بسبب الخلافات الأسرية، مؤكدة عدم تعرضها لأي مكروه خلال فترة غيابها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الفتاة إلى أسرتها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

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