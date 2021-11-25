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الجمعة.. قطع المياه لمدة ٤ ساعات في بعض أحياء الجيزة

01:14 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
الجمعة.. قطع المياه لمدة ٤ ساعات في بعض أحياء الجيزة

انقطاع المياه

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الدقي – حي العجوزة – حي بولاق الدكرور) وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١١/ ٢٠٢١ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١/ ٢٠٢١ وذلك لمدة ٤ ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة لتغيير بلف قطر ٦٠٠مم.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.​

انقطاع المياه أحياء الجيزة شركة مياه الشرب حي بولاق الدكرور

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