النيل للإنشاءات تكرر تجربة النجاح مع البروفيسور أسعد سلامة وتختاره استشاريا انشائيا لـ Nile Business city ثالث أعلى مبنى بأفريقيا

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قليلون يفهمون ناطحات السحاب تصميمها وحجمها وسياقها وقدرتها الكبيرة مثل المهندس الدكتور أسعد سلامة. ولأن شركة النيل تسعى دائما لتقديم أفضل النتائج لعملائها وتستعين على ذلك بالتعاون مع أفضل الاستشاريين على كافة المستويات فكان من الطبيعي أن تتعاقد مع الدكتور أسعد سلامة كاستشاري لمشروعها الجديد Nile Business City لتكرر بذلك تجربة نجاحها الأول معه في مشروع 31 North.

المهندس محمد طاهر قال: إننا في صدد التعاون مع مجموعة كبيرة من المهندسين الاكفاء والمختارين بعناية للعمل على مشروعات الشركة، والذين لهم سابقة أعمال في دبي على مشروعات مماثلة، وذلك تحت إشراف مكتب الدكتور أسعد سلامة في القاهرة، مما يجعلنا من الشركات المميزة التي تستعين بمتخصصين ذوي سابقات أعمال كبيرة في عالم ناطحات السحاب لتحقيق أعلى وأكبر وأفضل قيمة لعملائها.

وأشاد الدكتور أسعد سلامة بموقع منطقة الداون تاون حيث تتوسط مجمع الحكم وحي الوزارات وحي المال، كما أشاد بموقع المشروع والذي يقع في قلب النهر الأخضر.

وشدد على أهمية أن تكون ناطحات السحاب صديقه للبيئة وتعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما تسعى إليه شركة النيل في كافة مشروعاتها. وأشار إلى الاهتمام بالجراجات ومدى اتساعها لاستيعابها كافة المستخدمين للمبنى، ولذلك تسعى شركة النيل لعمل أكبر جراج في مصر تصل مساحته إلى ١١٧ ألف متر.