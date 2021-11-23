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وسيلة لأداء حقوق المتوفى.. فتوى من دار الإفتاء بشأن نعي الموتى

10:34 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
وسيلة لأداء حقوق المتوفى.. فتوى من دار الإفتاء بشأن نعي الموتى

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية إن النعي بالموت الإعلام بالموت مستحب؛ لأنه وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته.

وأضافت في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا جواز إخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته، وتهيئة أمره، والصلاة عليه، والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» (رواه البخاري).

وتابعت :"وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَخْبَرَ بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة.. وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أُخْبِرَ بموت السوداء أو الشاب الذي كان يَقُمُّ المسجد: «أَلَا آذنتموني»".

وأكدت أنَّ مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا، بل نص العلماء على استحبابه، لأنَّ ذلك وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته وغير ذلك.​

دار الإفتاء المصرية حقوق المتوفى نعي الموتى

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