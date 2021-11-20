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بالأسماء.. نتيجة وظيفة أخصائي خدمة عملاء في شركة مياه شرب القاهرة

09:51 م السبت 20 نوفمبر 2021
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كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، نتيجة إعلان التوظيف الخاص بوظيفة أخصائي خدمة عملاء.

ونشرت شركة مياه الشرب، أسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري، لإجراء اختبار الحاسب الآلي لوظيفة (أخصائي خدمة عملاء) طبقًا لإعلان الشركة الداخلي رقم(1) الصادر في 2021/3/9 وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/12/5 وحتي يوم الخميس الموافق 2021/12/9 من الساعة التاسعة صباحًا في مبنى خدمة العملاء بالوايلي بجوار نادي المياه طبقا للكشوف المرفقة، وجاءت الأسماء كالتالي:

شركة مياه الشرب بالقاهرة وظيفة أخصائي خدمة عملاء شركة مياه الشرب

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