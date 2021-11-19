"قومي المرأة": دعم القيادة السياسية السبب في تحقيق إنجازات ملف المرأة

كتبت - نور العمروسي:

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن النجاح والإنجازات التي تحققت في ملف المرأة كانت نتيجة للتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وبدعم كامل من القيادة السياسية الواعية والمستنيرة التي آمنت بالمرأة ووجهت بضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لحوار السياسات الوطنية حول "استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة" الذي نظمه كل من الاتحاد الأوروبي والمبادرة النسوية الأورومتوسطية ومؤسسة (اكت) ومؤسسة (إدراك) للتنمية والمساواة، بهدف دعم الحوارات التي تقودها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مع صانعي السياسات.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن جميع خطابات رئيس الجمهورية تحمل رسالة موجهة للمرأة والتأكيد على دورها ومكانتها في المجتمع المصري، وأوضحت أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة في الوقت الحالي فرصة عظيمة لا بد من الاستفادة منها إلى أقصى درجة للحصول على مزيد من حقوق المرأة.