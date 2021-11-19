دوقة كورنوال تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان بالسيدة زينب

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مصراوي

زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، مستشفى بروك للحيوانات صباح اليوم الجمعة، فى مستهل اليوم الثانى لزيارتها إلى مصر برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني.

وتفقدت دوقة كورنوال أقسام المستشفى، وتبادلت الحديث مع مسئوليها وبعض الأطباء.

وأعطى أحد العاملين بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوال، لتختتم فما بعد زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها.

والتقى الأمير تشارلز وزوجته، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، وزارا الجامع الأزهر، والتقيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.