​حماية المستهلك: 7 حالات يجوز فيها استبدال السلع رغم التخفيضات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر "فيسبوك" إنفوجرافيك يكشف فيه الحالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها الاستبدال والاسترجاع للسلعة أثناء فترة التخفيضات.

وأكد الجهاز أنه يحق للمُستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ14 أو الـ30 يومًا وأثناء التخفيضات"، لافتًا إلى أن العبارة التي تقول بأنه لا يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء التخفيضات، فهي عبارة مخالفة".

وتابع جهاز حماية المستهلك: "اعرف حقك وطالب بيه وفي حالة عدم الالتزام بلغ فورًا".

وجاءت الحالات على النحو التالي:

أولًا- الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والاسترجاع:

- الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

- استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة على الفاتورة.

- استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

ثانيًا- الحالات التي لا يجوز فيها استبدال واسترجاع السلعة:

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة وقت البيع.

- السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- السلع التي تم تصنيعها بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك.

- الأغراض الشخصية (الإكسسوار/ ملابس السهرة/ الملابس الداخلية).

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