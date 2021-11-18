نائب رئيس جامعة الجلالة: نركز على الأنشطة الطلابية الفعالة لنقل الخبرات العملية



كتب- محمد سامي:

قال الدكتور طارق أبو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، إن إطلاق جامعة الجلالة فعاليات المؤتمر الأول لشباب الجامعات، يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية الفعالة لنقل الخبرات العملية للطلاب، من خلال أبرز رواد الأعمال الذين حققوا ذاتهم في العديد من المجالات.

وأوضح "أبو المعاطي"، على هامش المؤتمر الذي نظمته الجامعة، أن الجامعة بها ٢٥٠٠ طالب وطالبة، من بينهم ٣٣ طالبًا فقط محولين من جامعات عربية وأجنبية، وهي بداية مبشرة للجامعات الأهلية وخاصة جامعة الجلالة، التي تعتبر قاطرة للتنمية في مجتمع الجلالة، مؤكدًا أن الجامعة اعتمدت على معايير اختيار دقيقة للطلاب سواء المستجدين أو المحولين، حيث لم يتم اختيار أي طالب لم يحقق أي من المعايير المطلوبة.

وفيما يتعلق بالسكن الخاص بالطلاب داخل الجامعة، قال إنه يوجد غرف فندقية (فردية أو زوجية) بجميع محتوياتها، تشمل ميكرويف وثلاجة وتكييف ومكتب وسرير ودولاب وحمام خاص لكل غرفة، مشيرًا إلى أن سعر الغرفة الفردية ٦ آلاف جنيه شهريًا، إما الغرف الزوجية 3 آلاف جنيه شهريًا، مما يتيح حرية الاختيار للطلاب في تحديد الغرف المناسبة، مؤكدًا إن السكن داخل الجامعة يستوعب جميع الطلاب المغتربين من المحافظات، فيما توفر الجامعة أتوبيسات لطلاب القاهرة والجيزة.

وتابع أبو المعاطي، أن الجامعة توفر لطلابها داخل السكن الإنترنت والنظافة الدورية للغرف، والأمن على مدار 24 ساعة، بجانب العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي.

وأضاف "أبو المعاطي"، أنه تم الاستجابة لمقترحات الطلاب من حيث توفير مغسلة خاصة لكلاً من "الطلاب والطالبات"، وأيضًا جاري العمل على تنفيذ "مطعم موحد"، لكل سكن طلابي متوفر فيه معدات لتجهيز الطعام، وذلك للاستخدام الشخصي للطلاب بنظام (help yourself) لكل طالب، بالإضافة الي وجود كافتيريا داخل الحرم الجامعي.

وأشار أبو المعاطي، إلى أن الجامعة بها العديد من البرامج التعليمية الجديدة بشراكة مع جامعات أوروبية ويابانية حتى تتماشى مع متطلبات السوق محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أنها تضم 31 برنامجًا جديداً في مجالات مختلفة منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها العام الماضي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.