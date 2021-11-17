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طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: تغيرات حادة وسريعة وأمطار شديدة

02:59 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد: تغيرات حادة وسريعة وأمطار شديدة

أمطار

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وقالت إيمان، لمصراوي، إنه اعتبارًا من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة سيتم إعلان تفاصيل كميات ومناطق الأمطار تباعًا.

وأشارت إلى أن سبب منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط سيؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد (السواحل الشمالية والوجه البحري القاهرة، ومدن القناة وسيناء)، على أن تكون الأمطار رعدية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.
وناشدت إيمان، المواطنين والمسؤولين، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وعلى المواطنين تنظيم أمورهم، وعلى المسؤولين ضرورة استعدادهم وخاصة المحافظات التي ستكون معرضة لأمطار غزيرة.​

يقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية

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